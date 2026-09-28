Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-09-29 KL. 11:45
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Ny studie ska hjälpa barn som försökt ta sitt liv

Av Linnea Andersson

Hur hjälper man bäst ett barn som försökt ta sitt liv? Den frågan hoppas tre psykologer på Bup Kungsbacka kunna bidra med svar på.

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