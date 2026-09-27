Så blir tisdagens väder i Kungsbacka

Tisdagen börjar med dis och dimma men sen väntas solen titta fram.
– Kan bli uppemot 17 till 18 grader, så ganska varmt för årstiden, säger Linnea Rehn Wittskog, meteorolog på SMHI.
Nu under natten väntas dis och dimmoln komma in över Kungsbacka.
– Det kommer vara kvar när man vaknar men sen kommer det lätta, säger Linnea Rehn Wittskog, meteorolog på SMHI.
Under tisdagsförmiddagen kommer det vara varierande molnighet.
– Mitt på dagen kommer solen som varvas med moln.
På eftermiddagen och kvällen tätnar molnen.
– Det kommer inte vara något större regnmängder men lite stänk kan det bli.
Temperaturen kommer ligga på omkring 17 till 18 grader.
– Det blir ganska varmt för årstiden.
Onsdagen och torsdagen ser ut att bjuda på lite mer sol.
– Med solens hjälp kan det bli uppemot 20 grader vilket är ganska anmärkningsvärt i början av oktober.
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