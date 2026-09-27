Så blir tisdagens väder i Kungsbacka

Av Johanna Simonsson

Tisdagen börjar med dis och dimma men sen väntas solen titta fram.

– Kan bli uppemot 17 till 18 grader, så ganska varmt för årstiden, säger Linnea Rehn Wittskog, meteorolog på SMHI.

Solen väntas titta fram under tisdagen. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Nu under natten väntas dis och dimmoln komma in över Kungsbacka.

– Det kommer vara kvar när man vaknar men sen kommer det lätta, säger Linnea Rehn Wittskog, meteorolog på SMHI.

Under tisdagsförmiddagen kommer det vara varierande molnighet.

– Mitt på dagen kommer solen som varvas med moln.

På eftermiddagen och kvällen tätnar molnen.

– Det kommer inte vara något större regnmängder men lite stänk kan det bli.

Temperaturen kommer ligga på omkring 17 till 18 grader.

– Det blir ganska varmt för årstiden.

Onsdagen och torsdagen ser ut att bjuda på lite mer sol.

– Med solens hjälp kan det bli uppemot 20 grader vilket är ganska anmärkningsvärt i början av oktober.