Så har öppna förskolan förändrats på 50 år: ”Papporna har blivit fler”

För många småbarnsfamiljer är öppna förskolan en självklar plats för lek och gemenskap. Men när Varla öppna förskola startade för 50 år sedan var det något helt nytt. Nu firar verksamheten jubileum och ser tillbaka på hur allt började.
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