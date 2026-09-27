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NYHETER 2026-09-28 KL. 18:15
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Så har öppna förskolan förändrats på 50 år: ”Papporna har blivit fler”

Av Linnea Andersson

För många småbarnsfamiljer är öppna förskolan en självklar plats för lek och gemenskap. Men när Varla öppna förskola startade för 50 år sedan var det något helt nytt. Nu firar verksamheten jubileum och ser tillbaka på hur allt började.

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