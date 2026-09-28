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NYHETER 2026-09-29 KL. 07:30
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Trenden har vänt – jägarna ökar i Kungsbacka

Av Joel Johansson


Fyra år i rad har antalet jägare som löst ut ett statligt jaktkort minskat i Kungsbacka. Men nu har det vänt.
– Det är på grund av flera olika orsaker, men bara positivt, säger Magnus Stolpe, ordförande i Jägareförbundet Halland.

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