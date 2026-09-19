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HANDBOLL 2026-09-28 KL. 19:45
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Stor enkät inför Aranäs nystart i allsvenskan

Av Christian Johansson

Det blir en nystart i allsvenskan för HK Aranäs efter tre säsonger i finrummet. NH tog hjälp av konkurrenterna för att ta reda på vad som väntar. Vilka vinner serien? Vilka överraskar? Var slutar HK Aranäs – och vilken Aranässpelare vill konkurrenterna värva?

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