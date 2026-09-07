Piratesstjärnan inför premiären: "Tror vi vinner hela skiten"

Onsala Pirates slutade på en tredjeplats förra säsongen. Med en helt intakt trupp siktar de nu på att ta ytterligare kliv i en omgjord serie.
– Jag tror vi vinner hela skiten, säger David Apell.
Redan prenumerant? - Logga in
Bli prenumerant!
Skapa konto
Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.
Papperstidning inkl helgbilaga (fredagar)
Ingen bindningstid.
För dig som inte vill bläddra i papperstidning
Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.
Jag som ger bort prenumerationen är: