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NYHETER 2026-09-19 KL. 08:15
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Drottningpizzan föll juryn i smaken – vann mästarmötet

Av Jenny Segergren

Med exklusiva råvaror som hummer och svart kaviar tog han ännu en pizzaseger. Men frågan återstår: Är Wally Munteanu verkligen färdigtävlad?

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