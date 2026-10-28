Lastbilsförare stannade inte för polisen – saknade körkort

Det var i mitten av september som en polispatrull observerade en lastbil under rutinpatrullering. När polisen försökte få lastbilen att stanna vägrade föraren. Senare visar det sig att föraren saknade körkort. Föraren åtalas nu för olovlig körning och brott mot trafikförordningen.
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