Körfält blockerades på E6 – stor trafikpåverkan

Lastbilsdäck och gummirester orsakade stor trafikpåverkan på E6 under fredagseftermiddagen.
Larmet kom in idag vid klockan 14.03 och enligt Trafikverket ska lastbilsdäck och gummirester ha hamnat på vägbanan i höjd med Almedal.
Ett körfält i norrgående riktning var blockerat enligt Trafiken.nu och det var stor trafikpåverkan på platsen.
Trafikverkets personal skickades till platsen och enligt prognosen skulle arbetet pågå fram till klockan 16.15.
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