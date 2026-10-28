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NYHETER 2026-10-30 KL. 14:25

Körfält blockerades på E6 – stor trafikpåverkan

Av Carl Johan Mårtensson

Lastbilsdäck och gummirester orsakade stor trafikpåverkan på E6 under fredagseftermiddagen.

Körfält blockerades på E6 – stor trafikpåverkan

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in idag vid klockan 14.03 och enligt Trafikverket ska lastbilsdäck och gummirester ha hamnat på vägbanan i höjd med Almedal.

Ett körfält i norrgående riktning var blockerat enligt Trafiken.nu och det var stor trafikpåverkan på platsen.

Trafikverkets personal skickades till platsen och enligt prognosen skulle arbetet pågå fram till klockan 16.15.



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