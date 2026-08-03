Singelolycka vid Fjärås natten till lördag

Av Sven Lundstedt

En man i 20-årsåldern är misstänkt för vårdslöshet i trafik sedan han sladdat av vägen vid Helsjövägen.



Polisen larmades till en singelolycka vid Fjärås i natt

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Vid 02.25 natten mot lördagen larmades ambulans till Helsjövägen i Fjärås sedan en personbil fått sladd och hamnat i diket.

–Föraren kunde ta sig ur fordonet på egen hand men avfördes till sjukhus av ambulansen, berättar Adam Samara, polisens presstalesperson.

Eftersom föraren hann blåsa positivt vid polisen alkoholtest på plats har det också upprättats en preliminär anmälan om misstänkt rattfylleri och vårdslöshet i trafik.

–Vid sådana tillfällen kan det hända att det första testet inte kan bekräftas, när man i ett senare skeende undersöker alkoholpåverkan, förklarar Adam Samara.