Brand i elskåp på villa efter blixtnedslag

Av Sven Lundstedt

Elcentral i en villa brann efter åskväder.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Räddningstjänsten ryckte tidigt vid sex-tiden på lördagsmorgonen ut till en villa vid Hästliden i Kungsbacka.

Ett förmodat blixtnedslag hade fått ett elskåp att fatta eld. Den hann dock inte sprida sig innan brandmännen kunde släcka elden. Man tvingades dock bryta upp fasaden på villan innan det lyckades. Räddningstjänsten uppger att man befann sig på platsen i ungefär en timme.