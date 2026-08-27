Väghållningen drogs in – utan formellt beslut

När kommunen skulle spara pengar fick villaägarna i Hede stå för notan. Men i handlingar som Norra Halland tagit del av framkommer att inget formellt beslut fattades – därmed finns det inte heller något beslut att överklaga.
– Även tjänstemän gör fel ibland. Men det är klart – den som aldrig fattar några beslut riskerar heller aldrig att fatta fel beslut, säger Fredrik, en av de boende i området.
Dessutom kan fler Hedebor riskera att drabbas av indraget vägunderhåll framöver.
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