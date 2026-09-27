Påkörd person förd till sjukhus

Av Christina Nordwall

Strax efter klockan 17.30 kom larmet om att en gångtrafikant blivit påkörd i Frillesås.



Ett larm om en påkörd person inkom under onsdagseftermiddagen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Olyckan inträffade på Göteborgsvägen och räddningstjänst, ambulans och polis åkte till platsen där en kvinna i 80-årsåldern blivit påkörd av en personbil.

Enligt polisens presstalesperson har en anmälan om vållande till kroppsskada upprättats men har inga uppgifter om skadeläget förutom att kvinnan ska ha varit vaken och talbar på platsen.

SOS Alarm bekräftade senare under kvällen att en person har blivit avförd till sjukhus med ambulans.