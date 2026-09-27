Strax efter klockan 17.30 kom larmet om att en gångtrafikant blivit påkörd i Frillesås.
Olyckan inträffade på Göteborgsvägen och räddningstjänst, ambulans och polis åkte till platsen där en kvinna i 80-årsåldern blivit påkörd av en personbil.
Enligt polisens presstalesperson har en anmälan om vållande till kroppsskada upprättats men har inga uppgifter om skadeläget förutom att kvinnan ska ha varit vaken och talbar på platsen.
SOS Alarm bekräftade senare under kvällen att en person har blivit avförd till sjukhus med ambulans.
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