Moa tillbringar mycket tid i hästmiljö och tycker om att virka. När det var dags att starta UF-företag växte affärsidén fram utifrån hennes båda intressen.
– Jag är mycket ute på ridtävlingar och har märkt att det är populärt att ha med en maskot. Då kom jag på att här finns en marknad som ingen är på, säger den kreativa 18-åringen.
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