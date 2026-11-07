Debatt: Våld mot kvinnor ett gemensamt ansvar

Arkivbild: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under En vecka fri från våld som äger rum denna vecka kommer Länsstyrelsens byggnad på Slottsgatan att lysa orange. Att vi lyser upp vårt hus är ett viktigt ställningstagande: mäns våld mot kvinnor är inte en privat angelägenhet. Det är ett omfattande samhällsproblem som kräver att vi alla tar ansvar – varje dag. Men symbolhandlingar räcker inte, vi måste agera långt innan våldet sker.

Ett framgångsrikt våldsförebyggande arbete börjar tidigt. Barn och unga behöver lära sig vad respekt, samtycke och trygga relationer innebär. De behöver vuxna förebilder som visar att det aldrig är okej att hota, kränka eller kontrollera någon annan.

Här vilar ett gemensamt ansvar på skolan, föräldrarna och föreningslivet. Det handlar både om vad vi lär ut och hur vi själva agerar i vardagen. Vi måste reagera när vi ser kränkningar, oavsett om det sker i skolan, på nätet eller på fotbollsplanen.

Pojkar och män har en särskilt viktig roll. Att våga säga ifrån när någon uttrycker sig nedvärderande om kvinnor, eller försöker kontrollera sin partner är ett av våra mest effektiva verktyg för att förändra skadliga normer. Vi kan inte längre tänka att det är någon annans uppgift att ta ansvar.

Det är med denna övertygelse vi på Länsstyrelsen, tillsammans med våra samarbetsaktörer, i över tio år har anordnat uppmärksamhetsveckan En vecka fri från våld. En vecka där vi sätter fokus på att mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem och sprider kunskap om hur vi tillsammans förebygger våld.

Under årets vecka kommer gymnasieelever och yrkesverksamma över hela Halland få lyssna till polisen Simon Häggströms föreläsningar om prostitution och sexuell exploatering. Tillsammans med polisen har vi under året även genomfört fokusdagar för rektorer och skolpersonal med fokus på samtycke och sexuellt våld.

Orange Day, som är internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor, markerar slutet på uppmärksamhetsveckan En vecka fri från våld, men det får inte markera slutet på vårt engagemang. Arbetet för ett jämställt samhälle, fritt från våld, pågår året runt och får inte stanna vid en föreläsning eller en temavecka. Kunskapen måste omsättas i handling – i skolan, på arbetsplatsen och i våra närmaste relationer.

Här är några konkreta saker du kan göra i vardagen:

• Säg ifrån när någon uttrycker sig kränkande eller nedvärderande.

• Fråga en vän som verkar rädd, orolig eller drar sig undan.

• Stötta den som utsätts genom att hjälpa personen att få kontakt med professionellt stöd.

• Utbilda dig och andra om våld, kontroll och hur våld kan förebyggas.

Det är vad vi gör när ljuset på fasaden har slocknat som verkligen räknas.

Anders Thornberg, landshövding i Hallands län