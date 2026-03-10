Filippa Dembek tog hem segern i både damsingel och D20 under helgens distriktsmästerskap (DM) i bordtennis. Genom vinsterna säkrade hon även en plats i SM, som spelas i mars i Halmstad.
Övriga framskjutna placeringar:
Wincent Parnthong Persson - 2:a pojkar 12 och 3:a pojkar 14
Eva Lindh och Magnus Kindblom 1:a plats Mixed Dubbel
Under förlossningen fick familjens dotter Emilia en stroke. Komplikationerna efter detta blev svåra och efter några månader fick hon diagnosen cerebral pares, mer känt som cp. Nu vill familjen förändra synen på diagnosen, den negativa klangen på uttrycket och upplysa fler om vad det faktiskt innebär.