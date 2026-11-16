Arbete på vältrafikerade leden i flera veckor – risk för köer

Av Jenny Segergren

Ett inmätningsarbete på väg 158 kan påverka trafiken fram till början av december.



Arbetet med inmätningen kan pågå fram till början av december. Foto: Jenny Segergren

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

I veckan påbörjade Kungsbacka kommun ett arbete med inmätningar av befintlig väg på Säröleden. Bakgrunden är detaljplanen för verksamhetsområde Klovsten som vunnit laga kraft och där man nu börjat projektera nya gator för området berättar Anders Wallergård, projektledare på förvaltningen för Teknik.

– Nu mäts alla befintliga vägar för att göra en digital modell av verkligheten inför att projektet ska bygga nya vägar.

I projekteringen ingår dels nya vägar inne i området, men även en ny cirkulationsplats i höjd med Varlabergsvägen där det också blir en ny infartsväg. Sträckan som påverkas under inmätningen är mellan Kungsbacka Södra och Varlabergsvägen i båda riktningarna.

– Det kommer påverka trafiken genom att ett körfält stängs av och trafiken regleras med vakter, säger Anders Wallergård.

Arbetet med inmätningen kan pågå fram till början av december och första etappen av byggnationen av de nya vägarna planeras starta i mitten av 2027.