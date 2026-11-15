Polisen larmades: Man visade vapen i livesändning

Av Linnea Andersson

En man i 40-årsåldern ska ha visat upp ett vapenliknande föremål i en livesändning. Det ledde till en polisinsats vid en bostad i Lerkil under tisdagsförmiddagen.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Polisen genomförde vid 10-tiden en insats vid en bostad i Lerkilsområdet i Kungsbacka kommun.

Bakgrunden till insatsen var att mannen ska ha synts i en livesändning där han visade upp ett vapenliknande föremål.

– Vi åkte till bostaden. Där har vi säkrat mannen i fråga och omhändertagit någon form av vapen, säger Adam Samara, polisens presstalesperson.

Den initiala bedömningen är att det inte handlar om ett skarpt vapen. Polisen ska dock undersöka det närmare.

Mannen är misstänkt för vapenbrott.