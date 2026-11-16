En kvinna ombord på ett tåg upplevdes som stökig och misstänktes vara påverkad. När tåget kom fram till Kungsbacka väntade polisen.
Larmet kom vid 21.40 på tisdagskvällen. Tågpersonalen hade reagerat på kvinnans beteende och larmat polisen.
– Personalen larmade oss eftersom kvinnan var skrikig och stökig. Hon misstänktes vara påverkad, säger polisens presstalesperson Johan Håkansson.
En patrull skickades till Kungsbacka station. Där kunde polisen ingripa när tåget stannade.
– Vi omhändertar den här kvinnan enligt lagen om omhändertagande av berusade personer. Det finns en misstanke om ringa narkotikabrott innehav, säger Johan Håkansson.
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