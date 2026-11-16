Nycklarna fungerade inte – personal tvingades larma 112

Av Linnea Andersson

Personalen fick ett tyst larm från en vårdtagare, men när de kom till bostaden gick det inte att ta sig in med nycklarna. Till slut tvingades de larma 112. Ambulans, räddningstjänst och polis ryckte ut. Nu har händelsen Lex Sarah-anmälts.



Personal tvingades larma 112 efter nyckelstrul. Foto: Norra Halland/Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

När personalen kom till bostaden efter larmet upptäckte de att nyckelgömman inte gick att öppna. Inte heller deras egna nycklar fungerade.

De kontaktade då en chef i beredskap för att få råd. Därefter ringde de en låssmed, men fick beskedet att denne inte kunde hjälpa till.

Efter flera försök att få kontakt med vårdtagaren, anhöriga och grannar valde personalen att ringa 112.

Larmoperatören uppmanade dem då att slå sönder en ruta för att ta sig in. Men personalen hittade inget lämpligt föremål att använda.

Under tiden var ambulans, räddningstjänst och polis på väg till bostaden.

Då vaknade vårdtagaren inne i bostaden och fick syn på blåljusen utanför. Personen öppnade då själv dörren och det visade sig att allt var lugnt.

I händelsebeskrivningen uttrycker personalen oro över att nyckelgömman inte fungerade när den behövdes. ”Vad hade hänt om personen hade varit akut sjuk?”, frågar sig personalen.