Kungsbackabo fick betala dubbelt för konsertbiljetter

Av Christina Nordwall

Mannen hade köpt konsertbiljetter men fick betala dem dubbelt upp. Nu anmäler mannen, som är bosatt i Kungsbacka, betalföretaget till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).



DUBBELT. Enligt en anmälan till ARN ska pengar för konsertbiljetterna ha dragits två gånger. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Enligt mannen ska felet ligga hos företagets system som inte fungerat korrekt. Enligt mannen har han blivit dubbeldebiterad för konsertbiljetterna med totalt 4170 kronor. Vid kontakt med betalföretaget då han krävt att få tillbaka pengar har han inte fått något gehör.

Vid två tillfällen har företaget skriftligen nekat till mannens krav. Däremot ska betalföretaget vid ett telefonsamtal ha hållit med mannen om att hans betalning dragits två gånger men ändå sagt att det inte går att göra något.

Mannen menar att han omöjligen kan ha råkat göra två likadana köp då det är numrerade platser. Han tycker att det är helt orimligt att han ska behöva betala två gånger för sina konsertbiljetter på grund av att betalföretagets system inte fungerar som det ska. Han har nu anmält företaget till ARN.