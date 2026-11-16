Klart: Det är årets julklapp 2026

Av Jenny Segergren

Årets julklapp är nu utsedd och 2026 är den av det hurtigare slaget.



Kungsbackaloppet. Foto: Christian Johansson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

För 39:e året i rad presenterades under onsdagen årets julklapp av analysföretaget HUI Research, tidigare handelns Utredningsinstitut.

Och årets julklapp 2026 är startnumret.

– Startnumret som årets julklapp speglar flera aktuella trender: intresset för hälsa och personlig utveckling ökar, och allt fler söker upplevelser som skapar en känsla av gemenskap. Startnumret är en julklapp som motiverar och enar, säger Emma Hernell, vd, på HUI Research hemsida.

Enligt företaget är kriterierna för årets julklapp bland annat att den svarar för ett stort försäljningsvärde eller säljs i ett stort antal, att det är en nyhet eller något som fått ett nyväckt intresse.