Årets julklapp är nu utsedd och 2026 är den av det hurtigare slaget.
För 39:e året i rad presenterades under onsdagen årets julklapp av analysföretaget HUI Research, tidigare handelns Utredningsinstitut.
Och årets julklapp 2026 är startnumret.
– Startnumret som årets julklapp speglar flera aktuella trender: intresset för hälsa och personlig utveckling ökar, och allt fler söker upplevelser som skapar en känsla av gemenskap. Startnumret är en julklapp som motiverar och enar, säger Emma Hernell, vd, på HUI Research hemsida.
Enligt företaget är kriterierna för årets julklapp bland annat att den svarar för ett stort försäljningsvärde eller säljs i ett stort antal, att det är en nyhet eller något som fått ett nyväckt intresse.
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Under förlossningen fick familjens dotter Emilia en stroke. Komplikationerna efter detta blev svåra och efter några månader fick hon diagnosen cerebral pares, mer känt som cp. Nu vill familjen förändra synen på diagnosen, den negativa klangen på uttrycket och upplysa fler om vad det faktiskt innebär.