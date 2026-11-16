Ovanlig bildelsstöld – tjuvar monterade bort sidospeglar

Av Linnea Andersson

En bilägare i Fjärås fick en tråkig överraskning när det var dags att åka i väg på morgonen. Under natten hade någon monterat bort båda sidospeglarna från bilen.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Stölden upptäcktes på morgonen den 17 november i Fjärås. Bilen, en Volvo V60, hade blivit av med båda sina sidospeglar.

Stölder från bilar var ett återkommande problem under sommaren. Då handlade det framför allt om bilfronter som monterades bort.

Men nu skulle alltså sidospeglarna kunna vara en ny måltavla.

– Det har vi inte sett tidigare, det är i alla fall den första sidospegelsstölden som jag har noterat. Om det är en isolerad händelse eller inkommer fler anmälningar återstår att se, säger stationsbefäl Gustav Arvidsson.

Polisen har upprättat en anmälan om stöld.