Snö väntas i Kungsbacka – sedan kommer solen

Av Linnea Andersson

Torsdagen inleds med snö eller blötsnö i Kungsbacka. Men framåt eftermiddagen väntas vädret klarna upp och det kan bli rejält med sol.



Solen kommer att titta fram under torsdagen. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under morgonen passerar ett område med snö eller blötsnö. Det rör sig sedan vidare österut och lämnar plats för klarare väder.

– Det skulle kunna bli en ganska solig eftermiddag. Lite nya moln kan stryka över kusten och möjligen beröra Kungsbacka framåt sen eftermiddag, säger meteorologen Erik Höjgård-Olsen.

Det finns också en liten risk för en skur när molnen passerar, men några större mängder handlar det inte om.

– Det kan bli lite regn eller blötsnö på eftermiddagen, men det handlar i så fall om små mängder. Det är inte ens säkert att det når marken.

Temperaturen landar på någon enstaka plusgrad och vinden blir svag till måttlig.

Även fredagen och helgen ser ut att bjuda på en hel del sol. Fredagen får växlande molnighet medan både lördagen och söndagen väntas bli övervägande klara. Temperaturen håller sig kring några plusgrader.