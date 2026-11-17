Trafikverket har under onsdagseftermiddagen haft tågstopp på grund av problem med telefonin.
De första signalerna på att kommunikationen för tågen inte fungerade kom runt kl 15.20.
– Det har varit problem med telefonin som gör att vi behövt gå över på ett alternativt kommunikationssystem. Men det är åtgärdat kl 16.13 och vi har kunnat återgå till ordinarie kommunikationssystem i Västra regionen, säger Angelika Knutsson, presskommunikatör på Trafikverket.
Men åtgärden har inneburit tågförseningar.
– Nu rullar tågen i alla fall.
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Under förlossningen fick familjens dotter Emilia en stroke. Komplikationerna efter detta blev svåra och efter några månader fick hon diagnosen cerebral pares, mer känt som cp. Nu vill familjen förändra synen på diagnosen, den negativa klangen på uttrycket och upplysa fler om vad det faktiskt innebär.