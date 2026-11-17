Tågstrul i hela landet – rullar i väst

Av Christina Wagner

Trafikverket har under onsdagseftermiddagen haft tågstopp på grund av problem med telefonin.



Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

De första signalerna på att kommunikationen för tågen inte fungerade kom runt kl 15.20.

– Det har varit problem med telefonin som gör att vi behövt gå över på ett alternativt kommunikationssystem. Men det är åtgärdat kl 16.13 och vi har kunnat återgå till ordinarie kommunikationssystem i Västra regionen, säger Angelika Knutsson, presskommunikatör på Trafikverket.

Men åtgärden har inneburit tågförseningar.

– Nu rullar tågen i alla fall.