Larm om påkörd person

Av Christina Nordwall

Strax efter klockan 17.30 kom larmet om att en person blivit påkörd i Frillesås.



Ett larm om en påkörd person inkom under onsdagseftermiddagen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

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Räddningstjänsten och ambulans är på plats men skadeläget är okänt i nuläget.