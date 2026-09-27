Strax efter klockan 17.30 kom larmet om att en person blivit påkörd i Frillesås.
Räddningstjänsten och ambulans är på plats men skadeläget är okänt i nuläget.
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Under förlossningen fick familjens dotter Emilia en stroke. Komplikationerna efter detta blev svåra och efter några månader fick hon diagnosen cerebral pares, mer känt som cp. Nu vill familjen förändra synen på diagnosen, den negativa klangen på uttrycket och upplysa fler om vad det faktiskt innebär.