Han stannade till, riktade mobilen mot radioteleskopen i Onsala och tog flera bilder. Men det han fotograferade är ett skyddsobjekt med avbildningsförbud. En skyddsvakt slog larm och mannen stoppades kort därefter. Fotograferingen ledde till åtal, men nu frias mannen av tingsrätten.
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