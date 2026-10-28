Målvakten klar för New York

Av Christian Johansson

Arvid Söderblom trejdas från Chicago Blackhawks efter fyra säsonger.

Ny klubbadress är New York Rangers.



Arkivfoto: Olle Carles

Ishockey. Det har blivit 117 matcher för Arvid Söderblom i NHL. karriären tog fart i Hanhals Kings säsongen 2018/19, sedan fortsatte karriären spikrakt upp för keepern som numera bor i Kungsbacka, då hans sambo är från stan.

Den här säsongen började dock inte på bästa vis. Den 27-åriga målvakten som lirade i VM i våras blev nedkallad till AHL för första gången sedan 2022/23.

Under söndagskvällen blev det klart att Arvid Söderblom lämnar Chicagos organisation. Ny klubbadress är New York Rangers, men han. förväntas starta i AHL-laget Hartford.

Skulle han vakta kassen för New York Rangers blir han den första svenska målvakten sedan Henrik Lundqvist var en firad stjärna i stan att göra det.

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