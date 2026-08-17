Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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SPORT 2026-09-02 KL. 19:00
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Representerar Sverige i stor turnering: "Siktar på pallplats"

Av Eric Andersson

Ett mixat lag med spelare från seniorlaget och paraverksamheten i Varla IBK åker ner till Malmö första helgen i september. Där ska de representera Sverige i en stor internationell turnering.
– Det är once in a lifetime, säger Sanna Eineskog som är en av tränarna.

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