Strömavbrott påverkar runt tusen kunder i Kungsbacka kommun

Av Sven Lundstedt

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Vid kvart i sju ikväll rapporterades om ett strömavbrott i västra delarna av Kungsbacka kommun. Som mest var över 2300 kunder berörda.

–Reparationer pågår och antalet berörda kunder har gått ner. Så det verkar gå åt rätt håll, säger Joakim Bergdal, Ellevios presstjänst.

klockan 19.23 var färre än 1000 abonnenter fortfarande påverkade av strömavbrottet.