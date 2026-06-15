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NYHETER 2026-06-17 KL. 09:26

Sopkärl på E6 – kan störa trafiken

Av Johanna Simonsson

Ett sopkärl på E6 kan påverka trafiken under onsdagsmorgonen.

Sopkärl på E6 – kan störa trafiken
Ett sopkärl på E6 kan påverka trafiken. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 09.03 som Trafikverket gick ut med en varning om ett sopkärl på E6 i höjd med Frillesås i riktning mot Göteborg.

Driftentreprenören har kontaktats och påverkan beräknas pågå fram till klockan 10.

Enligt Trafikverket är det risk för påverkan men ingen större sådan.

Klockan 10.30 var det inte längre något hinder på vägen.



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