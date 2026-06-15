Sopkärl på E6 – kan störa trafiken

Ett sopkärl på E6 kan påverka trafiken under onsdagsmorgonen.
Det var vid 09.03 som Trafikverket gick ut med en varning om ett sopkärl på E6 i höjd med Frillesås i riktning mot Göteborg.
Driftentreprenören har kontaktats och påverkan beräknas pågå fram till klockan 10.
Enligt Trafikverket är det risk för påverkan men ingen större sådan.
Klockan 10.30 var det inte längre något hinder på vägen.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.