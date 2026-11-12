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NYHETER 2026-11-14 KL. 14:00

Rekordmånga husköp – högsta siffran på 14 år

Av Stefan Pettersson

Bostadsmarknaden börjar bli het igen. Senaste tremånadersperioden såldes 261 villor. Det är högsta siffran på 14 år.


Rekordmånga husköp – högsta siffran på 14 år
Rekordmånga husförsäljningar under augusti-oktober. Arkivfoto: Christina Nordwall

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Nyhetsbyrån Newsworthy har analyserat ny statistik från Svensk Mäklarstatistik och Kungsbacka kommun går spikrakt upåpåt.

Under perioden augusti-oktober såldes 261 villor i Kungsbacka kommun. Det är fler än under någon tremånadersperiod sedan 2012. I fjol gjordes 249 affärer under samma period.

Det genomsnittliga priset på villorna låg på 6,3 miljoner kronor. I hela Halland såldes 772 villor med ett snittpris på 4,7 miljoner kronor.

Statistiken visar också på en rejäl prisuppgång i Kungsbacka kommun. Medelpriset på försäljningarna av villor i kommunen var 5 procent högre än för tre månader sedan. Även i hela Halland ökar villapriserna. I hela länet noterades en prisuppgång på 2 procent.

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