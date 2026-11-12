Rekordmånga husköp – högsta siffran på 14 år

Bostadsmarknaden börjar bli het igen. Senaste tremånadersperioden såldes 261 villor. Det är högsta siffran på 14 år.
Nyhetsbyrån Newsworthy har analyserat ny statistik från Svensk Mäklarstatistik och Kungsbacka kommun går spikrakt upåpåt.
Under perioden augusti-oktober såldes 261 villor i Kungsbacka kommun. Det är fler än under någon tremånadersperiod sedan 2012. I fjol gjordes 249 affärer under samma period.
Det genomsnittliga priset på villorna låg på 6,3 miljoner kronor. I hela Halland såldes 772 villor med ett snittpris på 4,7 miljoner kronor.
Statistiken visar också på en rejäl prisuppgång i Kungsbacka kommun. Medelpriset på försäljningarna av villor i kommunen var 5 procent högre än för tre månader sedan. Även i hela Halland ökar villapriserna. I hela länet noterades en prisuppgång på 2 procent.
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