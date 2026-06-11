Polisen stoppade A-traktor – togs i beslag

Polisen stoppade en A-traktor som sedan togs i beslag.
En A-traktor stoppades för kontroll i Fjärås. Polisen fattade misstanke om att fordonet var trimmat och det togs i beslag för teknisk undersökning.
– En person under 18 år kan misstänkas för olovlig körning. Det är inte ovanligt att de här A-traktorerna går fortare än de får. Då är föraren inte behörig att framföra fordonet, som snarare kan betraktas som en bil, säger Johan Håkansson, polisens presstalesperson i region Väst.
Så gick det för de lokala hoppen
I ett gammalt varvsområde i Göteborg växer ett stort street food-område fram – Vassen. Det blir 4 500 kvadratmeter med mat från världens alla hörn, barer och musik. Gottskärsbon Johan Malm är delaktig i Vassen och ska ha ett fisk- och skaldjurskök på plats. – Förhoppningsvis kommer de som bor i kranskommunerna tycka att det här är en destination som man måste besöka, säger Johan Malm.