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NYHETER 2026-06-12 KL. 07:23

Polisen stoppade A-traktor – togs i beslag

Av Johanna Simonsson

Polisen stoppade en A-traktor som sedan togs i beslag.

Polisen stoppade A-traktor – togs i beslag
Polisen stoppade en a-traktor som sedan togs i beslag. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

En A-traktor stoppades för kontroll i Fjärås. Polisen fattade misstanke om att fordonet var trimmat och det togs i beslag för teknisk undersökning.

– En person under 18 år kan misstänkas för olovlig körning. Det är inte ovanligt att de här A-traktorerna går fortare än de får. Då är föraren inte behörig att framföra fordonet, som snarare kan betraktas som en bil, säger Johan Håkansson, polisens presstalesperson i region Väst.



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