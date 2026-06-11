Polisen stoppade A-traktor – togs i beslag

Av Johanna Simonsson

Polisen stoppade en A-traktor som sedan togs i beslag.

Polisen stoppade en a-traktor som sedan togs i beslag. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

En A-traktor stoppades för kontroll i Fjärås. Polisen fattade misstanke om att fordonet var trimmat och det togs i beslag för teknisk undersökning.

– En person under 18 år kan misstänkas för olovlig körning. Det är inte ovanligt att de här A-traktorerna går fortare än de får. Då är föraren inte behörig att framföra fordonet, som snarare kan betraktas som en bil, säger Johan Håkansson, polisens presstalesperson i region Väst.