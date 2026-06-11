Musik och gemenskap i kyrkans sommarprogram

Av Thomas Östberg

För den musikintresserade semesterfiraren som inte har en jättetjock plånbok bjuder Kungsbacka pastorat på ett varierat konsertutbud under sommaren. Och allt är gratis. Ett exempel är Vallda spelmäns traditionella folkmusikspelning på midsommardagen som följs av ett tårtkalas.





Kungsbacka pastorat, här representerade av kyrkoherde Jenny Magnusson och försteorganist Carl Envik-Markman, öppnar snart dörrarna för sina sommararrangemang där mycket musik ingår. Foto: Thomas Östberg

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

– Vi satsar mycket på musik året om och sommaren är inget undantag. Vårt sommarprogram är väldigt varierat. Vi har försökt att få med så många genrer som möjligt, säger Carl Envik-Markman, försteorganist i pastoratet.

Förutom redan nämnda midsommarkonsert, som avslutas med att spelmän och publik under fortsatt musicerande tar sig från kyrkan till församlingshemmet för att avnjuta både smörgås- och midsommartårta, nämner han följande punkter ur ett ganska omfattande program:

* Redan före midsommar, den 18 juni, spelar den kvinnliga vokalkvartetten Schola Gothia i Älvsåker kyrka. De bjuder på tidig, flerstämmig gregoriansk musik. Kvartetten består av kyrkomusiker med bas och Göteborg som ofta är ute och ger uppskattade spelningar.

* I Varla kyrka blir det den 30 juli en musikalisk bildningsresa genom Europa under temat Möt söderns ljus. Sjunger gör sopranen Ingrid Berg som ackompanjeras av kammarmusikern Kalle Stenbäcken.





Spelar Joni Mitchell

* Den 18 augusti ska den som gillar Joni Mitchell bege sig St:a Gertruds kyrka. Stina Wessman och Jörgen Berg spelar förutom Mitchell även låtar av den svenska violinisten, folkmusikern och sångerskan Sara Parkman samt en del eget material.

* Två dagar senare, den 20 augusti, blir det Grieg, Peterson-Berger Granström och Grieg i Tölö kyrka. Då står sopranen Karin Dahlberg och pianisten Bernt Wilhelmsson för framförandet under rubriken Drömlandskap.

– Bernt är en väldigt duktig pianist. Det vet jag av egen erfarenhet. Han var nämligen min lärare på musikhögskolan, säger Carl Envik-Markman och skrattar.

Det musikaliska programmet började redan i april, men från mitten av juni och framåt finns ett 15-tal arrangemang att välja på.

– Våra kyrkor, från Älvsåker och Hanhals med kyrkor från 1200-talet till moderna kyrkor som bara är några decennier gamla, erbjuder en skiftande akustik som lämpar sig för lite olika typer av musik. Det har vi tagit hänsyn till när vi planerat var de olika musikerna ska spela, säger Carl Envik-Markman.





Hoppas på stor publik

Kyrkoherde Jenny Magnusson betonar musikens viktiga roll i kyrkans verksamhet och hoppas att arrangemangen, precis som tidigare år, ska locka många besökare.

– Musiken är ju som ett eget språk. Och vi vet att det är ett språk som tilltalar många, säger hon.

Både Jenny Magnusson och Carl Envik-Markman tror att musiken kan locka folk som inte annars går i kyrkan så ofta.

– Det kan vara så att man kommer för att man tycker om en viss artist och när man väl är här kan de få upp ögonen för de vackra kyrkorummen och kommer tillbaka igen. Kyrkan är ett bra ställe att bara sitta tyst, vila lite, slappna av och fundera. På sommaren är det en hel del turister som kommer hit och gör det. En del av dem är ute på cykelsemester, berättar Carl Envik-Markman.





Behov av att träffas

Förutom musik har kyrkan en rad aktiviteter för olika åldrar i gång under sommaren. Ungdomsläger, ungdomsgrupp i Varla och förmiddagskaffe i Hanhals är några exempel. På pastoratets hemsida finns mer information om alla sommarens arrangemang.

– Det är jätteviktigt att vi har öppet när mycket annat i samhället är stängt. Det finns många äldre som lever ett ganska ensamt liv. För dem kan besöken i kyrkan vara en av få sociala kontakter. Och bland ungdomar, där ensamhet kanske inte är lika vanlig, kan våra aktiviteter vara en möjlighet att få ett miljöombyte och komma hemifrån en stund. Oavsett ålder så har vi alla behov av att möta andra människor och känna gemenskap, säger Jenny Magnusson.

Thomas Östberg

Försteorganist Carl Envik-Markman och kyrkoherde Jenny MAgnusson tror att musiken kommer att locka många till Kungsbacka pastorats kyrkor i sommar. Det brukar den göra. Foto: Thomas Östberg

Carl Envik-Markman spelar på den gamla, fina kyrkorgeln i Tölö kyrka. Foto: Thomas Östberg