Enig nämnd: Fast läkarkontakt till de sköraste

Av Carl Johan Mårtensson

Ökad kontinuitet och fast läkarkontakt för de med störst behov. Det är målet med det beslut som en helt enig nämnd fattade under måndagen.

– Det här är ett tydligt avstamp, det är hit alla vårdcentraler ska, säger Berit Bergström (M), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård.



Berit Bergström (M) är ordförande i Driftnämnden Närsjukvård. Pressfoto: Axel Storckenfeldt

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Region Hallands arbete med att öka den så kallade kontinuiteten, bland annat i form av fast läkarkontakt, har pågått under lång tid. Exempelvis har regionen satt stopp för stafettläkare på sina vårdcentraler och stärkt teamarbetet runt patienterna.

– Det är för att det inte bara ska vara en läkare som ska kunna din bakgrund, då blir man mindre sårbar om en läkare blir sjukskriven eller är hemma och vabbar, då finns det andra som kan din historik, säger Berit Bergström (M).

Ny inriktning

Nu har politikerna i Driftnämnden Närsjukvård beslutat om en ny inriktning för att ytterligare försöka stärka kontinuiteten i primärvården. Målet är att vårdcentralerna ska använda sig av fast läkarkontakt, särskilt i relation till patienter med omfattande vårdbehov.

– Vi prioriterar de som är multisjuka och som har störst behov, de ska prioriteras och få fast läkarkontakt i processen framåt. Sedan ska alla ha en fast läkarkontakt.

Redan i dag har patienter rätt till en fast läkarkontakt om de önskar det. Men enligt Bergström är utmaningen att tillgången på läkare är begränsad, vilket gör att det i dagsläget inte finns tillräckligt många läkare för att alla patienter ska kunna erbjudas en fast läkarkontakt.

– Tills vi har tillräckligt med läkare så tycker vi att de som har störst vårdbehov ska prioriteras, alla vårdcentraler har samma uppdrag men i arbetet ska man prioritera de mest sköra.

Hur målet ska förverkligas i praktiken är inte helt hugget i sten. Enligt Berit Bergström handlar beslutet i stället om att skicka en ”tydlig signal” från en helt enig nämnd till förvaltningen och vårdcentralerna.

– Vi från politiken vill inte sätta en siffra på hur många läkare, sjuksköterskor eller fysioterapeuter som behövs. Det är behovet som invånarna har i det området som ska styra hur bemanningen på vårdcentralerna ska se ut.

När tror du att patienterna kommer att märka någon skillnad?

– Hur det kommer se ut och hur lång tid det kommer ta beror på så många parametrar. Alltså kommer det exempelvis in en ny pandemi och hur många utbildar sig till vårdyrken? Därför har vi tagit beslutet att de mest sköra måste prioriteras. Beslutet fattades igår (måndag reds. anm.) och förvaltningen jobbar med det idag, säger Berit Bergström.