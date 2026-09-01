Dykolycka i Lerkil

Av Jenny Segergren

Två personer påträffades i vattnet utanför Lerkil under onsdagskvällen.



Foto: David Pettersson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet inkom strax efter klockan 20 och räddningstjänst, polis och ambulans skickades till platsen.

Larm och ledningsoperatör på räddningstjänsten uppger att det är det två personer som påträffats i vattnet utanför Lerkil och tagits i land.

Enligt Polisens presstalesperson rör det sig om en olycka med två dykare där en person är förd till sjukhus. Orsaken till olyckan är ännu oklar och man arbetar just nu på platsen med att bistå övriga räddningsresurser och med att skapa sig en bild av vad som hänt.

Skadeläget för den person som förts till sjukhus är ännu okänt.