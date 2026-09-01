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NYHETER 2026-09-02 KL. 22:00

Drunkningsolyckan: "Jag försökte rädda hennes liv"

Av Stefan Pettersson

Plötsligt kom larmet via SOS: drunkning! "Men det är ju här, skrek jag och vi rusade iväg", säger kvinnan som försökte rädda en av dykarna. Berörda myndigheter har inte bekräftat dödsfallet.

Drunkningsolyckan:
Foto: David Pettersson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Sent på onsdagskvällen kom larmet, drunkning i Lerkils hamn.

– Vi satt och tittade på solnedgången. Och plötsligt fick jag ett larm i appen om drunkning. Jag insåg att det var i närheten och vi rusade iväg, säger livräddaren som vill vara anonym, och fortsätter:

– Vi såg en segelbåt som cirklade och vi sprang dit, längst ut på udden vid Lerkils hamn. När vi kom fram var det två dykare i vattnet och en äldre kvinna var medvetslös. Vi kastade oss i vattnet och gjorde HLR. Vi kämpade och kämpade, men hon hade varit utan syre för länge och gick inte att rädda. Det var ett enormt pådrag med helikopter och blåljus överallt. Det var kaotiskt.

Livräddningsförsöket upphörde på platsen.

Uppgifterna om dödsfallet har ännu inte bekräftats av Polisen.

Foto: David Pettersson

Foto: David Pettersson



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