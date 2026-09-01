Dykolycka i Lerkil – kvinna omkom

En dykolycka inträffade i Lerkil under onsdagskvällen. En kvinnlig dykare omkom. (Uppdaterad)
Larmet inkom strax efter klockan 20 och räddningstjänst, polis och ambulans skickades till platsen.
Olyckan inträffade i närheten av Lerkils hamn. Två dykare var involverade i olyckan. En av dykarna, en kvinna, togs upp medvetslös ur vattnet.
Den kvinnliga dykarens liv gick inte att rädda, trots livräddningsförsök på platsen.
Den andra dykaren klarade sig utan skador.
Anhöriga är underrättade.
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