Dykolycka i Lerkil – kvinna omkom

Av Jenny Segergren

En dykolycka inträffade i Lerkil under onsdagskvällen. En kvinnlig dykare omkom. (Uppdaterad)

Foto: David Pettersson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet inkom strax efter klockan 20 och räddningstjänst, polis och ambulans skickades till platsen.

Olyckan inträffade i närheten av Lerkils hamn. Två dykare var involverade i olyckan. En av dykarna, en kvinna, togs upp medvetslös ur vattnet.

Den kvinnliga dykarens liv gick inte att rädda, trots livräddningsförsök på platsen.

Den andra dykaren klarade sig utan skador.

Anhöriga är underrättade.

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