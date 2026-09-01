Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-09-03 KL. 06:45
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Vägen stängs av – här stoppas all trafik

Av Joel Johansson

På grund av underhåll på ån kommer en del av Gåsevadholmsvägen stängas av under nästa vecka. Sträckan kommer att vara stängd för trafik under dagen.

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