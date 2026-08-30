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FOTBOLL 2026-09-04 KL. 11:01

Löftet inför avslutningen: "Lovar att vi löser det"

Av Eric Andersson

IFK Fjärås ligger på negativ kvalplats med fem matcher kvar att spela. Så hur kan Maja Abrahamsson vara så övertygad om att laget löser ett nytt kontrakt i division 2? Det och mycket mer diskuteras i ett nytt avsnitt av Avbytarbänken.

Löftet inför avslutningen:
Foto: AI-genererad bild

FOTBOLL. Fotbollssäsongen går in i sitt slutskede och det väntar rafflande avslutningar på flera håll. Men utöver att Särö Kullavik IF toppar division 4 ser det generellt mörkt ut. Tölö IF huserar i botten av samma serie. Ett steg upp i seriepyramiden slåss Åsa IF, Lerkils IF och Frillesås FF om nytt kontrakt i trean.

I division 2 är både IFK Fjärås och Onsala BK inblandade i bottenstriden. När det återstår fem matcher är det Fjärås som ligger på den negativa kvalplatsen då de har sämre målskillnad än OBK som också har 23 inspelade poäng.

– Jag är faktiskt förvånad över att vi ligger där nere. Vi har haft matcher där vi inte kommit upp i nivå som vi borde ha vunnit. Det är lite irriterande men jag tycker ändå det känns stabilt, speciellt efter segern senast, säger Maja Abrahamsson i Avbytarbänken.

IFK Fjärås går in i sluttampen stärkta av två blytunga trepoängare mot Onsala BK och Landskrona Bois.

– Det är väldigt skönt och bra för hela laget. Det har varit lite tufft efter sommaruppehållet men nu har vi hittat tillbaka.

De rödvita har dessutom både Eskilsminne FF och IFK Örby, som båda är avhängda i botten, kvar att möta.

– Jag tror på oss och lovar att vi kommer lösa det.

Om Maja Abrahamsson får bestämma hänger även Onsala kvar i serien så det blir derbyn även kommande säsong.

– Det är alltid kul att ha de matcherna mot varandra och för lokalfotbollen är det bra med många lag så högt upp som möjligt. Jag hoppas inte att de åker ur men de ska inte komma före oss i tabellen, säger Maja Abrahamsson.

Avbytarbänken finns att lyssna på där poddar finns.

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