Strömavbrott i Kungsbacka – 800 hushåll drabbades

Av Jenny Segergren

Ett strömavbrott inträffade i Kungsbacka kommun under torsdagskvällen.



Strömavbrott i Malevik. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Strömavbrottet inträffade klockan 17.27 på torsdagskvällen och enligt Ellevio berördes 832 hushåll i Malevik.

Uppdatering 18:00

Enligt Ellevios hemsida är just nu inga hushåll berörda och personal är på plats och arbetar med att hitta felet. Strömmen kan komma och gå under tiden.

Det finns ingen prognos på när avbrottet beräknas vara klart.

Uppdatering 18:07

Ellevio uppger att avbrottet är avslutat. Orsaken var behov av en akut åtgärd i elnätet.