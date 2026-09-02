Strömavbrott i Kungsbacka – 800 hushåll drabbades

Ett strömavbrott inträffade i Kungsbacka kommun under torsdagskvällen.
Strömavbrottet inträffade klockan 17.27 på torsdagskvällen och enligt Ellevio berördes 832 hushåll i Malevik.
Uppdatering 18:00
Enligt Ellevios hemsida är just nu inga hushåll berörda och personal är på plats och arbetar med att hitta felet. Strömmen kan komma och gå under tiden.
Det finns ingen prognos på när avbrottet beräknas vara klart.
Uppdatering 18:07
Ellevio uppger att avbrottet är avslutat. Orsaken var behov av en akut åtgärd i elnätet.
Varje arbetsdag på Äskhult gör Thomas Carlsson och Jessica Bergqvist en tidsresa till bondesamhället på 1800-talet. De arbetar med häst och vagn och odlar gamla lantsorter. Deras enorma arbete med restaureringen och skötseln av Äskhult har nu prisats.