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DEBATT 2026-09-03 KL. 11:07

Debatt: Fler kollegor, färre vikarier

Debatt: Fler kollegor, färre vikarier
Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Hallands sjukvård behöver fler händer. Då är det märkligt att Vänsterpartiets främsta svar på vårdens personalproblem är att personalen ska arbeta sex timmar om dagen med bibehållen lön.

Vi delar bilden av att vårdens medarbetare behöver bättre arbetsmiljö och bättre förutsättningar. Skillnaden ligger i lösningen. När personalen redan är för få är det svårt att se hur färre arbetade timmar skulle vara svaret på problemet. Vänsterpartiet erkänner själva att en arbetstidsförkortning kräver att fler utbildas för att täcka personalbehovet.

Men Hallands vård behöver lösningar som fungerar här och nu. För oss liberaler börjar en bättre arbetsmiljö med att det finns kompetenta kollegor på plats. Därför vill vi öka grundbemanningen på våra sjukhus och ha mer fast personal i stället för vikarier och hyrpersonal. Det skapar kontinuitet, bättre kvalitet och en säkrare vård.

Det handlar också om respekt för vårdens medarbetare. Den som går till jobbet på sjukhuset ska kunna känna att man är tillräckligt många för att göra ett bra arbete. Man ska inte behöva springa fortare för att täcka upp för en vakant tjänst eller en kollega som saknas.

Vänsterpartiet vill korta arbetsdagen. Vi vill i stället göra det mer attraktivt att arbeta kvar i vården. Det kräver en bättre arbetsmiljö, kompetenta kollegor, möjlighet att utvecklas och större inflytande över sin arbetssituation.

Det betyder inte att vi ska säga nej till alla förändringar av arbetstiden. Tvärtom måste vården kunna erbjuda flexibla och hållbara arbetsvillkor som gör att fler orkar stanna kvar. Men en generell sex timmars arbetsdag är inte en genväg ur personalbristen.

Patienterna behöver att vården fungerar. Operationer ska kunna genomföras, vårdplatser ska vara bemannade och personalen ska ha tid att möta patienterna. Då måste politiken börja med det mest grundläggande: att se till att det finns tillräckligt många kompetenta medarbetare.

Halland ska ha en sjukvård där personalen vill stanna, utvecklas och göra sitt bästa. Därför väljer vi en annan väg än Vänsterpartiet: mer grundbemanning, mer fast personal och en bättre arbetsmiljö.

För patienternas skull. Och för vårdens medarbetares skull.

Hanna Schölander (L), regionkandidat Kungsbacka

Filip Zackrisson (L), regionkandidat Verberg

Petra Hygrell (L), regionkandidat Falkenberg

Lars Nordgren (L), regionkandidat Halmstad



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