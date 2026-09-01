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DEBATT 2026-09-03 KL. 15:34

Debatt: Nu är det dags att nyktra till

Debatt: Nu är det dags att nyktra till
Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Skogsbränder härjar, Europas floder torkar ut, människor får lämna sina hem och sin mark för att den torkat ut – eller för att den hamnat under vatten. Till exempel när glaciärer kalvar som nu i Nepal.

Den fantastiska balans som frambringade det rika livet på vår planet är rubbad. Jorden har feber och naturens ekosystem går sönder. Sju av nio av planetens gränser för sin stabilitet har passerats enligt den forskning som Johan Rockström är med och bedriver och vi vet inte när vi når den tipping point som gör livet till ett outhärdligt helvete.

Vad gör våra politiker då? De flesta sticker huvudet i sanden eller tittar åt ett annat håll, sätter ett finger i luften – hur kan vi få flest röster? Tidöpartierna subventionerar fossila bränslen med många miljarder och kastar därmed mer bränsle på brasan istället för att kväva och släcka den.

Eller om vi liknar klimatförändringarna vid en översvämning: Det närmsta ingripande Tidöregeringen kommer är att bygga vallar och ge oss hinkar att ösa med – istället för att ta itu med orsaken till översvämningen och se till att stoppa utflödet vid källan!

Vi har blivit beroende av fossilt bränsle och nu upptäckt att det är ett gift som hotar vårt liv på jorden. Ett alkoholmissbruk skulle jag möjligen kunna hävda, drabbar mest mig själv, men när det gäller vårt fossila beroende så är det våra barnbarn och deras barn som drabbas värst. Hur ska vi kunna se dem i ögonen? Vi visste och vi hade resurserna att ställa om, men vi tänkte bara på oss själva.

Nu krävs ett starkt och modigt politiskt ledarskap som vågar genomföra den nödvändiga omställningen och mogna ansvarsfulla medborgare som lever måttfullt och i respekt för våra medmänniskor, även de långt borta och de som kommer efter oss.

Rösta därför för dem som ingen röst har, men tvingas ta konsekvenserna av vårt val!

Sven Svedulf, Kungsbacka



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