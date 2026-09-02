Pålning pågår – arenabygget går vidare

Av Anton Bergenkull Lorentzson
Det stora arenabygget i Inlag rullar vidare. Efter semestern så har arbetet dragit igång igen och det är pålning som står på schemat. Samtidigt pågår förtillverkning av kantbalkar och hissgropar. Norra Halland följer bygget steg för steg.
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