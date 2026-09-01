Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-09-03 KL. 09:56
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Förundersökning inledd efter dödsolyckan

Av Linnea Andersson

Under onsdagen avled en kvinna i en dykolycka i Lerkil. Nu har en förundersökning inletts.

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