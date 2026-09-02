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NYHETER 2026-09-04 KL. 08:50

Regn och blåst på väg – sedan kommer solen

Av Johanna Simonsson

Helgen startar med växlande molnighet innan regnet och blåsten tar vid. En av dagarna ser däremot ut att bjuda på sol.
– Med solens hjälp tror jag att vi kan närma oss 20-gradersstrecket, säger Linus Falk, meteorolog på SMHI.

Regn och blåst på väg – sedan kommer solen
Regn, blåst och moln – men också sol väntas i Kungsbacka under helgen. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

I Kungsbacka väntas fredagen bjuda på moln och sol som varvas.

– I dag kan det vara någon lokal regnskur under eftermiddagen, säger meteorologen Linus Falk.

Under kvällen och natten kommer det däremot mer regn.

– Det är intensiva skurar västerifrån. Mycket som händer vädermässigt i dag.

Temperaturen kommer att ligga på mellan 15 och 17 grader. Regnet verkar hålla i sig under lördagen.

– Det kommer att vara ostadigt med skurar som passerar tidvis. Det kommer även att vara blåsigt.

Temperaturen väntas ligga på omkring 15 grader.

Helgens sista dag ser det däremot ut att vända.

– Till söndagen har skurarna dragit över. Det ser ut att bjudas på måttliga vindar och en hel del sol. Med solens hjälp tror jag att vi närmar oss 20-gradersstrecket.



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