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NYHETER 2026-09-03 KL. 13:58

Tjuvar bröt sig in när boende sov – stal elsparkcykel

Av Johanna Simonsson

Tjuvar bröt sig in när boende låg och sov och stal värdesaker.

Tjuvar bröt sig in när boende sov – stal elsparkcykel
Polisen larmades efter att boende upptäckt att det varit inbrott under natten. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var tidigt på torsdagsmorgonen som polisen åkte till en villa i Åsa efter larm om misstänkt inbrott.

– Det ska ha skett under natten och upptäcktes när boende hade vaknat. Ytterdörren var uppbruten, säger Caroline Nylander, polisens presstalesperson.

En elsparkcykel och elektronik ska ha stulits.

– En mobil bland annat, säger Nylander.



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