Tjuvar bröt sig in när boende sov – stal elsparkcykel

Tjuvar bröt sig in när boende låg och sov och stal värdesaker.
Det var tidigt på torsdagsmorgonen som polisen åkte till en villa i Åsa efter larm om misstänkt inbrott.
– Det ska ha skett under natten och upptäcktes när boende hade vaknat. Ytterdörren var uppbruten, säger Caroline Nylander, polisens presstalesperson.
En elsparkcykel och elektronik ska ha stulits.
– En mobil bland annat, säger Nylander.
Varje arbetsdag på Äskhult gör Thomas Carlsson och Jessica Bergqvist en tidsresa till bondesamhället på 1800-talet. De arbetar med häst och vagn och odlar gamla lantsorter. Deras enorma arbete med restaureringen och skötseln av Äskhult har nu prisats.