Debatt: Dags att avprogrammera

Foto: Linnea Andersson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Jag läser i Norra Halland om försäljningen av laddstationer. Det ligger också i linje med vår syn att kommunen ska skapa förutsättningar, inte långsiktigt bedriva kommersiell verksamhet, säger Monica Neptun (L), ordförande i nämnden för Teknik.

Jag har tidigare påpekat för Hravn att han måste titta på kostnaden. Vad är billigast för kommuninnevånaren. Det är samma budskap till Monica.

Som politiker måste man i första hand se till kommuninnevånarens plånbok. Kommunen skall bedriva verksamhet om man kan göra det bättre och billigare än den privata marknaden.

Monica sitter också som 1:e vice ordförande i nämnden för Vård och Omsorg. Tillåt mig att läsa för Monica ur den nya socialtjänstlagen: Socialtjänsten kan inte göra detta ensam. Hur kan samarbetet mellan olika aktörer bli bättre? Hur ska föreskrifter se ut? Hur ska arbetsmiljön bli hållbar? Alla behöver hjälpas åt. Det handlar inte bara om att socialtjänsten ska uppfylla en ny lag. Om vi gör det här tillsammans, kan vi rita om kartan för hela den sociala välfärden.

Det är dags att avprogrammera marknadsfundamentalisterna i stadshuset. Det är samverkan och inte privatisering och maximal vinst som är det nya ledordet för hela den kommunala verksamheten.

Erik Altenstedt

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