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NYHETER 2026-09-04 KL. 07:30

Polisen varnar: Så undviker du bedragarnas nya sätt

Av Johanna Simonsson

Bedragare har tagit till ett nytt tillvägagångssätt. Ett tiotal fall av fysisk vishing har polisanmälts i Västsverige den senaste veckan och polisen går nu ut med en varning och tips på hur du kan undvika att bli lurad.

Polisen varnar: Så undviker du bedragarnas nya sätt
Polisen varnar för en ny typ av bedrägerier i Västsverige. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Ytterligare fem försök till bedrägeri har anmälts. Tillvägagångssättet har samma mönster. Den utsatta personen blir uppringd av ett påhittat biluthyrningsföretag. Personen får höra att en hyrbil inte har blivit återlämnad och kopplas sedan vidare till ”polisen” eller ”säkerhetspolisen”.

– De blir ombedda att lämna ifrån sig smycken och bankkort. I de fall vi har fullbordade brott har smyckena och värdesakerna senare blivit hämtade hemma hos brottsoffren, säger Emelie Carlström, gruppchef vid bedrägerisektionen i region Väst, i ett pressmeddelande.

Polisen driver nu ett intensivt utredningsarbete för att stoppa brottsserien och vill samtidigt sprida information för att förhindra att fler personer drabbas.

– Fler behöver vara mer vaksamma för att undvika att bli lurade. Anhöriga kan också informera sina närstående och vänner om att bedragare luras med påhittade hyrbilsbokningar. Men det är också viktigt att veta att bedragare ändrar tillvägagångssätt och att man därför alltid ska vara vaksam.

Bedragarna kan utge sig för att vara från polisen, en bank, en betalningstjänst eller ett inkassoföretag. Enligt polisen kan det skapa osäkerhet och bygga upp stressiga situationer.

– Det bästa rådet är att stänga dörren eller lägga på luren om man är det minsta osäker.

Polisen råder också till att inte släppa in okända personer vid spontanbesök eller lämna över guld, kontanter, betalkort eller andra värdeföremål.

– Det är aldrig så bråttom att du inte hinner göra en extra kontroll. Den senaste tiden har det hänt att bedragarna bett sina offer att gå ut för att möta upp dem. Låt dig inte stressas eller luras att lämna över några värdeföremål.

Polisens tips – så skyddar du dig mot bedrägerier

Lägg på luren. En bedragare som ringer kan till exempel säga att den är en släkting eller från banken. Om du är det minsta osäker på vem som ringer ska du avsluta samtalet.

Logga inte in. Logga aldrig in med bank-id om någon ringer upp och ber dig. Lämna inte heller ut koder från bankdosa eller till betalkort.

Lita inte på den som ringer. Personen som ringer kan säga att du håller på att förlora pengar, eller att en släkting råkat illa ut. Lita inte på den som ringer även om den har information om dig.

Släpp aldrig in en obekant person i ditt hem. Stäng dörren om du känner oro. Polisen åker aldrig hem till någon för att hämta bank- och/eller kreditkort eller andra värdesaker. Om någon kontaktar dig med ett sådant ärende är det en bedragare.

Lämna aldrig över legitimation, bankkort eller din kod till någon annan person.

Kontakta polisen. Vid pågående brott ring 112. Om brottet inte är pågående ska du ringa 114 14.

Källa: Polisens hemsida



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