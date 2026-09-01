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DEBATT 2026-09-03 KL. 16:29

Debatt: Ingen bankskuld – men till befolkningen

Debatt: Ingen bankskuld – men till befolkningen
Foto: Pressbild

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Svar på debattartikeln "Barn ska inte ärva ett skuldberg".

Forsell och Moderaterna är synnerligen nöjda (och som vanligt lite mätta) när de beskriver hur de lyckats betala av kommunens skulder. De beskriver läget korrekt och fakta i målet stämmer mycket väl.

Den bild som målas upp är dock lite mer tveksam. Forsell beskriver att de moderater som styrt Kungsbacka under den senaste mandatperioden lämnar efter sig en ”kommun som står stadigt, där trygghet inte bara handlar om nuet utan också om framtiden”. Nja, just denna beskrivning är en sanning med modifikation.

Det Kungsbacka vi ser idag är en kommun där förskollärare gör uppror och där allt färre elever blir behöriga till gymnasiet. I vissa skolor börjar det närma sig en fjärdedel (!) av alla i årskurs nio som inte får börja gymnasiet. Efter gymnasiet är Kungsbacka den kommun som kommer sist i rankingen av nettoutflytt gällande unga vuxna mellan 20 och 29 år. Vi har under många år hamnat på 290:e plats av Sveriges alla kommuner!

När det sedan gäller den senaste mätningen av företagsklimat är Kungsbacka sämst i Halland och på plats 198, av 199 medverkande kommuner. Nyligen kom en mätning som visar att Kungsbacka är den sämsta kommunen i Halland för äldre, och totalt på plats 258 av de 270 kommuner som finns med i undersökningen. Till detta kan vi lägga den kommunala personalens rapporter inom omsorgen, där de beskriver en ohållbar vardag med en arbetsmiljö där tid för toalettbesök beskriv som lyx.

Det här är resultatet efter den politik som förts i Kungsbacka under de senaste mandatperioderna. Styret har varit påtagligt passivt, sagt nej till satsningar och inte tagit kommuninvånarnas behov på allvar.

Moderaterna har rätt, pengar finns. Det är den politiska viljan som saknas. Viljan att stärka elevers behörighet, viljan att möjliggöra att unga vuxna kan välja Kungsbacka, viljan att lyssna in företagares behov, viljan att stärka kvaliteten på äldres tillvaro och värdesätta personalen. Den viljan lyser med sin frånvaro.

Det arv som Moderaterna lämnar efter sig, är inte en skuldrevers till banken. Det är en skuldrevers till alla elever, unga vuxna, företagare, äldre och anställda som inte ges ett rimligt sammanhang.

Nästa mandatperiod måste präglas av mod, en helt annan prestigelöshet än idag och lyhördhet gentemot Kungsbackas invånare.

Om Socialdemokraterna är med och styr efter den 13 september lovar jag att vi ska lyssna på både Kungsbackas invånare och oppositionens idéer på ett helt annat sätt än vad som görs idag. Utifrån det ska rejäla tag tas om välfärden så att alla elever lyckas i skolan, unga vuxna kan stanna, företagare få service, de äldre känna värdighet och personalen få göra sitt jobb utan att springa benen av sig. Det här är absolut nödvändiga satsningar för att lämna ett arv där framtidstron är stark och ljus.

Magdalena Sundqvist (S),

kommunalråd



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